Власти России заговорили об опасности финского национализма

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Петрозаводске по вопросам обустройства госграницы, передает ТАСС.

Согласно сообщению, Патрушев констатировал рост влияния финских националистов на Россию через неправительственные организации Карелии.

Читайте такжеРоссия решила признать недействительным "нахождение Крыма в составе Украины""На фоне роста антироссийской риторики со стороны стран Запада отмечается активизация националистических и реваншистских общественно-политических организаций Финляндии. Возрастает их воздействие через ряд отечественных НПО на население Карелии", - заявил он.

Напомним, ранее на одном из самых влиятельных неонацистских ресурсов России, тесно связанном с властями, появился материал о территориальных претензиях к Беларуси.