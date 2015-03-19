Власти России заговорили об опасности финского национализма

18:29, 19 марта 2015
Мир
9234 0

Российские власти считают, что в стране растет влияние финских националистов.

В России ищут новых врагов / rufabula.com

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Петрозаводске по вопросам обустройства госграницы, передает ТАСС.

Согласно сообщению, Патрушев констатировал рост влияния финских националистов на Россию через неправительственные организации Карелии. 

Читайте такжеРоссия решила признать недействительным "нахождение Крыма в составе Украины""На фоне роста антироссийской риторики со стороны стран Запада отмечается активизация националистических и реваншистских общественно-политических организаций Финляндии. Возрастает их воздействие через ряд отечественных НПО на население Карелии", - заявил он.

Напомним, ранее на одном из самых влиятельных неонацистских ресурсов России, тесно связанном с властями, появился материал о территориальных претензиях к Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter