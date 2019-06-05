Число погибших во время аварии катера на Дунае возросло
13:33, 05 июня 2019Мир
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В результате аварии катера в Будапеште погибли 12 человек.
Увеличилось число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на венгерскую полицию. Как отмечается, на настоящий момент сообщается о 12 погибших.
«Поиски продолжаются на всем протяжении южной части Дуная», - говорится в заявлении полиции. Уточняется, что семеро были спасены, судьба еще 16 человек остается пока неизвестной.
Как сообщал УНИАН, катер затонул 29 мая на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. На его борту находились 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа. Капитаном судна оказался 64-летний гражданин из Одессы.
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