Число погибших во время аварии катера на Дунае возросло

В результате аварии катера в Будапеште погибли 12 человек.

Увеличилось число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на венгерскую полицию. Как отмечается, на настоящий момент сообщается о 12 погибших.

«Поиски продолжаются на всем протяжении южной части Дуная», - говорится в заявлении полиции. Уточняется, что семеро были спасены, судьба еще 16 человек остается пока неизвестной.

Как сообщал УНИАН, катер затонул 29 мая на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. На его борту находились 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа. Капитаном судна оказался 64-летний гражданин из Одессы.