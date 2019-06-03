Трамп обозвал мэра Лондона неудачником

Ранее мэр Лондона сравнил Трампа с фашистами ХХ века.

Президент США Дональд Трамп перед началом своего визита в Великобританию обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, назвав его «отмороженным неудачником».

Читайте такжеТрамп прибыл в Британию: его противники обещают устроить протест (фото)

Соответствующее заявление президент сделал в своем Twitter, отвечая на критику в свой адрес со стороны Хана.

«Садик Хан, который, судя по всему, ужасно проявил себя как мэр Лондона, был нелепо «недоброжелательным» относительно визита президента США, который остается важнейшим союзником Великобритании», - отметил Трамп.

«Он отмороженный неудачник, которому следовало бы сконцентрироваться на преступности в Лондоне, а не на мне», – подчеркнул президент США.

По словам Трампа, Хан напоминает ему «тупого и некомпетентного» мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, который также, по словам президента, плохо проявил себя на посту.

В то же время, президент США ожидает возможности стать большим другом Великобритании.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.

Раньше, Садик Хан сравнил язык Дональда Трампа по сплочению своих сторонников с риторикой «фашистов ХХ века».

В своей колонке Хан обрушился с критикой на президента США непосредственно перед его запланированным визитом в Лондон. Он также раскритиковал ряд европейских политиков.

Хан назвал Трампа одним из наиболее вопиющих примеров «растущей глобальной угрозы» для либеральной демократии.