Сотни человек пришли к больнице, где лечится автор сингапурского "экономического чуда" Ли Куан Ю

Ему была диагностирована пневмония, а накануне канцелярия главы правительства сообщила, что состояние пациента резко ухудшилось. Об этом сообщает ТАСС.

19 марта канцелярия главы правительства заявила,что состояние Ли Куан Ю остается "критическим". "Он находится в отделении интенсивной терапии", - указывается в сообщении.

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Больницу посетили почти все члены его семьи, в том числе старший сын Ли Сянь Лун - действующий премьер- министр.

Ли Куан Ю возглавил правительство в 1959 году и бессменно оставался у руля города-государства вплоть до 1990 года, именно при нем Сингапур из страны "третьего мира" превратился в один из главных финансовых центров мира, а по уровню жизни населения республика вошла в тройку мировых лидеров.