Пентагон ограничит сотрудничество с Россией в космических пусках

Запрет на использование услуг РФ в коммерческих запусках спутников вступит в силу с 2023 года.

Министерство обороны США разместило на сайте Федерального регистра поправки в правила закупок в оборонных целях, включив Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников, в случае если возникает риск в области кибербезопасности.

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Как сообщает «РБК», из текста документа следует, что запрет вступит в силу с 2023 года. Оговаривается, что нововведения не затрагивают космические запуски, которые произойдут до 31 декабря 2022 года.

Опубликованные поправки вступят в силу с 31 мая.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что нововведение относится к коммерческим запускам и затронет «менее 86 небольших организаций».

Подобное ограничение уже действует в отношении Китая, Северной Кореи, Ирана, Судана и Сирии.

Ранее сообщалось, что США введут санкции против российского завода, который производит ракеты для комлексов ПВО С-300 и С-400.