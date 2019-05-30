В России произошло новое ЧП с самолетом - борт встречали пожарные

На борту сработал датчик пожаротушения, пишут СМИ.

Сработавший датчик пожаротушения стал причиной вынужденной посадки самолета А320 в Шереметьево.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.

Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. Пострадавших нет.

Для встречи борта в Шереметьево были стянуты силы пожарных.

Ранее самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска.