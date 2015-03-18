На выборах в Израиле лидирует правящая партия (фоторепортаж)
09:34, 18 марта 2015Мир
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В свою очередь, партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху набирает 23,73% голосов.
REUTERS
По итогам подсчета почти 70% бюллетеней, поданных на парламентских выборах в Израиле, лидирует правящая партия "Ликуд".
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает русская служба Би-Би-Си.
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Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху набирает 23,73% голосов, оппозиционный "Сионистский лагерь" - 19,06%.
Как сообщают местные СМИ, это равнозначно 30 местам в кнессете у "Ликуда" и 24-м у "Сионистского лагеря". Всего в израильском парламенте 120 мест.
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