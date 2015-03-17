В Израиле начались парламентские выборы (фоторепортаж)

В Израиле сегодня проходят выборы в парламент.

Как передает Радио Свобода, главными конкурентами являются партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и союз под проводом Исаака Герцога.

Последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что «Ликуд» уступает своим оппонентам.

Читайте такжеИзраиль должен активизировать помощь Украине - депутат

Аналитики воспринимают выборы как референдум по доверию действующему премьеру. Сам Нетаньяху 16 марта заявил, что в случае получения им полномочий на четвертый срок на должности ни одно палестинское государство за время его правления не возникнет.

Также руководитель правительства Израиля выступал резко против любого соглашения с Ираном относительно его ядерной программы.

Герцог обвинил Нетаньяху в злоупотреблении вопросами безопасности, чтобы отвернуться от решения социальных проблем.

Ни одна партия Израиля никогда не получала большинства в парламенте, который состоит из 120 членов. Обычно победитель парламентских выборов формирует коалицию вместе с другими участниками гонки.