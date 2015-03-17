На саммите ЕС обсудят Украину, Россию, Ливию и Энергетический союз

Об этом на пресс-конференции по завершении заседания Совета ЕС по внутренним вопросам сообщил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии Эдгарс Ринкевич, передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя.

Читайте такжеМогерини: ЕС остается твердо верен суверенитету и территориальной целостности Украины

"Дискуссия была очень полезной для того, чтобы подготовить повестку дня и заключения Европейского Совета, но конкретные решения примут главы государств и правительств", - отметил он.

В связи с этим министр конкретизировал, что Европейский Совет будет обсуждать вопросы, которые "связаны с международной ситуацией и внешними отношениями ЕС". "Дискуссия сосредоточится на ситуации в Ливии, России и Украине. Также Совет обсудит Восточное партнерство и предстоящий саммит в Риге ", - пояснил Эдгарс Ринкевич.

Кроме того, в повестке дня Совета - создание Энергетического союза. "Я убежден, что Европейский Совет позже на этой неделе сможет принять некоторые приоритеты по созданию Энергетического союза", - подчеркнул он.