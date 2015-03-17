В РФ закрытый музей ГУЛАГа могут объявить иностранным агентом

Пресс-секретарь зарегистрированной как некоммерческая организация "Мемориальный центр истории политических репрессий", Андрей Никитин заявил, что музей ГУЛАГа "Пермь-36" получил от министерства юстиции Пермсокго края уведомление о начале проверки, передает Би-би-си.

Дата ее начала пока неизвестна. Андрей Никитин отметил, что поводом для проверки послужили обращения "неких озабоченных граждан".

Как сообщал УНИАН, 2 марта музей ГУЛАГа "Пермь-36" заявил о прекращении деятельности и начале процедуры самоликвидации. В заявлении организации сообщалось, что все попытки переговоров с администрацией Пермского края о сохранении музея ГУЛАГа "Перми-36" "как настоящего музея истории политических репрессий в СССР и как уникального исторического памятника, оказались безрезультатны"