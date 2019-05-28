Rzeczpospolita: У Путина есть причины радоваться и плакать после выборов Европарламента

С одной стороны, пророссийские правые радикалы показали неплохие результаты, а с другой – крупное поражение потерпели давние друзья Кремля.

Не возможно точно сказать, какое настроение у Владимира Путина после выборов в Европарламент. И это не только потому, что в самой России опросы демонстрируют рекордное падение доверия к нему самому. А и потому, что, прежде всего, из Кремля информация почти «не просачивается».

Поэтому остается только догадываться. Впрочем, это на самом деле не так уж и трудно, учитывая то, что пророссийские партии в Европе не скрывают своего восхищения Путиным. А если какие-то из них и не говорят об этом открыто, достаточно лишь присмотреться к тому, совпадают ли интересы их лидеров с интересами России в стратегических сферах, пишет Rzeczpospolita.

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Из шести крупнейших стран Евросоюза по меньшей мере в двух победили евроскептические и пророссийские партии. В Италии наибольшую поддержку получила «Лига» Маттео Сальвини, а во Франции – «Народный фронт» Марин Ле Пен. Издание отмечает, что в Великобритании значительную поддержку получила партия Brexit, которая откровенно враждебна к ЕС. Однако, нельзя сказать наверняка, имеет ли ее основатель Найджел Фарадж серьезные связи с Москвой. Но даже если зачесть Британию к местам, где Москва может порадоваться, тогда баланс в первой шестерке - 3:3. Ведь в других трех крупнейших странах ЕС полезные для Кремля партии или не получили ни одного мандата (Польша), или застряли на локальном уровне (каталонские сепаратисты в Испании), или потерпели поражение (Германия).

Германия – особый случай. Потому что там пророссийские партии есть как в когорте правящих политических сил (Социал-демократическая партия), так и за их пределами (посткоммунистические «Левые» и крайне правая «Альтернатива для Германии»). СДПГ, которая входит в правящую коалицию, показала худший результат на выборах в Европарламент за все времена. Она все больше выпадает из двойки главный политических сил страны наряду с ХДС/ХСС. Ее место среди лидеров занимают «Зеленые», которые получили 20,5% голосов. И эта партия остается одним из самых ярых критиков Кремля в Берлине.

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«Альтернатива для Германии» показала чуть худший результат (11%), чем на выборах в Бундестаг в 2017 году (12,6%). Несмотря на это, она все равно укрепила свои позиции по сравнению с предыдущими европейскими выборами. Посткоммунистические «Левые» постепенно выпадают из политического поля в небытие (5,5%, на выборах в Бундестаг – 9,2%).

Издание отмечает, что на немецкой политический сцене ситуацию, похоже, будет в дальнейшем решать коалиция ХДС/ХСС и «Зеленых». И это хорошие новости для Польши, Украины и других стран региона. Ведь эти партии среди всех в важнейшей стране ЕС не связаны с Россией. За пределами первой шестерки наиболее приятная для Москвы ситуация сложилась в Венгрии, где более половины голосов получила партия пророссийского премьера Виктора Орбана.

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В Австрии «Партия свободы» показала результат по-хуже. Но если вспомнить недавний скандал вокруг лидеров политической силы, то результат на уровне 17,2% голосов кажется прекрасным.

Путин хорошо знает немецкий язык. И новости из немецкоязычных стран, вероятно, привлекают его внимание. Так или иначе, в целом влияние пророссийских партий в ЕС остается достаточно стабильным благодаря тому, что страны-участницы очень разные. В одних из них Кремль теряет, а в других – приобретает.