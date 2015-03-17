В Германии снимут художественный фильм о Меркель

Немецкая продюсерская компания AVE Gesellschaft fur Fernsehproduktion снимет художественный фильм о канцлере ФРГ Ангеле Меркель, который, как планируется, выйдет на экраны германских кинотеатров в 2017 году.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию ARD.

Как ожидается, сценарий к картине напишет известный журналист Дирк Курбьювайт, публиковавшийся в немецком журнале Der Spiegel.

"Она является наиболее интересным политиком современности. Я уже многие годы слежу за политическим путем германского канцлера, оценивая ее критически, но всегда очарован ею", - отметил он.

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Ранее журналист уже опубликовал несколько книг, посвященных биографии Меркель.

Кто сыграет главную роль, пока неизвестно.

Напомним, в начале декабря The New Yorker опубликовал текст "Тихая немка" о политической деятельности Ангелы Меркель.