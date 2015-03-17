Россия привела в боевую готовность часть Балтийского флота

Во время учений, которыми будет руководить министр обороны России Сергей Шойгу, будут проверены система оповещения и управления войсками, передает радио "Свобода". Затем части и подразделения выйдут на полигоны, где отработают задачи по практическому применению войск, говорится в сообщении минобороны России.

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Накануне президент России Владимир Путин приказал привести в полную боевую готовность Северный флот, некоторые соединения Западного военного округа и части воздушно-десантных войск. Как сообщили в минобороны России, главной задачей проверки является оценка способности Северного флота выполнять задачи в Арктике.

С весны 2014 российские войска принимали участие в ряде крупных маневров, в том числе у границ с Украиной и в аннексированном Россией Крыму. В руководстве НАТО считают, что подобные учения дестабилизируют ситуацию.