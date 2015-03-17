Президент Молдовы хочет запретить въезд в страну депутатам РФ

Об этом он сказал в эфире общественного телеканала "Молдова-1", сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, такое предложение президент Молдовы вынес после визита депутатов РФ в Гагаузскую автономию на юге Молдовы, обвинив их во вмешательстве в избирательную кампанию в Гагаузии.

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"Я думаю, что мы должны оперативно вмешаться в сложившуюся ситуацию. Я попросил министра иностранных дел Наталью Герман принять необходимые меры, чтобы запретить российским депутатам приезжать в нашу страну вне официальных визитов", — сказал Тимофти.

Как известно, Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдовы в Таможенный союз.