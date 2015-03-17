Экс-президент Польши назвал Россию отсталой в сознании и госструктурах на полвека
Валенса добавил, что Россия использует методы влияния, которые давно уже не используются развитыми западными странами.
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Российской Федерации угрожает распад, если она осмелится напасть на одно из западных государств, которые входят в ЕС и НАТО, например, на Польшу.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение он выразил в эфире польского TVN24.
"Если Россия рискнет напасть на Польшу и на другие страны, она распадется. Останется маленьким государством с 20 миллионами человек", - сказал Валенса, отметив, что в современной 144-миллионной России проживает 50 народов, которые могут создать собственные государства.
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Валенса также назвал Россию "отсталой в сознании и государственных структурах" на 30-50 лет. РФ использует методы влияния, которые давно уже не используются развитыми западными странами, добавил он.
Политик выразил удивление, что россияне вместо того, чтобы использовать в Украине пророссийски настроенное население и добиться изменений политическими методами, отправили туда танки.
Экс-президент Польши не исключил возможности того, что какой-то "сумасшедший" убедил российского президента Владимира Путина в том, что нужно "отгородиться китайской стеной от гнилого Запада".