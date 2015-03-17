Экс-президент Польши назвал Россию отсталой в сознании и госструктурах на полвека

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Российской Федерации угрожает распад, если она осмелится напасть на одно из западных государств, которые входят в ЕС и НАТО, например, на Польшу.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение он выразил в эфире польского TVN24.

"Если Россия рискнет напасть на Польшу и на другие страны, она распадется. Останется маленьким государством с 20 миллионами человек", - сказал Валенса, отметив, что в современной 144-миллионной России проживает 50 народов, которые могут создать собственные государства.

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Валенса также назвал Россию "отсталой в сознании и государственных структурах" на 30-50 лет. РФ использует методы влияния, которые давно уже не используются развитыми западными странами, добавил он.

Политик выразил удивление, что россияне вместо того, чтобы использовать в Украине пророссийски настроенное население и добиться изменений политическими методами, отправили туда танки.

Экс-президент Польши не исключил возможности того, что какой-то "сумасшедший" убедил российского президента Владимира Путина в том, что нужно "отгородиться китайской стеной от гнилого Запада".