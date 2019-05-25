Количество пострадавших в результате взрыва бомбы в центре Лиона выросло

Подозреваемого в организации взрыва в Лионе зафиксировали камеры наблюдения.

Мужчину, который, предположительно, оставил на пешеходной улице в Лионе взрывное устройство, зафиксировали камеры наблюдения.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на France Info.

"Подозреваемый, предположительно, оставивший взрывное устройство, был снят камерами видеонаблюдения. Это мужчина лет 30, одетый в белые шорты и зеленую толстовку", - пишет издание.

Explosion à Lyon : le suspect, qui aurait déposé le colis piégé, a été filmé par des caméras de vidéosurveillance. Il s'agirait d'un homme d'une trentaine d'années, portant un bermuda blanc et un sweat à capuche vert.



Direct : https://t.co/ZDfLDYMT31pic.twitter.com/EKzWES88X9 — franceinfo (@franceinfo) May 24, 2019

Как уточняет телеканал BFM, полиция ищет мужчину в возрасте 30-35 лет. Мужчина был в темных очках, черном свитере и светлых шортах.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, он прибыл на место на велосипеде и оставил посылку, которая затем взорвалась.

Также сообщается, что, в результате взрыва пострадали 13 человек. 11 из них были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как некритическое.

Напомним, что 24 мая во французском Лионе прогремел взрыв. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе "нападением". По факту взрыва антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование.