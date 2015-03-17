Латвия намерена усилить охрану границы с Россией

Для реализации инициативы латвийских властей необходимо 15 млн евро, сообщает Deutsche Welle.

Как заявил министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис, в течение четырех лет на восточной границе появится пограничная полоса шириной 12 метров, оснащенная современными системами безопасности. По его словам, она улучшит быстроту реагирования латвийской погранслужбы.

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Кроме того, новый проект необходим Латвии для борьбы с растущим числом нарушителей границы. Для реализации инициативы латвийских властей требуются инвестиции в размере около 15 миллионов евро.