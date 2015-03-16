Премьер Греции не намерен возвращаться к жесткой экономии

Об этом заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас, сообщает ZN.UA со ссылкой на Die Welt. "Греция - не колония. Возвращение к программе жесткой экономии в Греции не будет", - сказал премьер.

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Также Алексис Ципрас подчеркнул, что ключом к честному компромиссу (с кредиторами ЕС и МВФ) было бы признание того факта, что "предыдущая политика экстремальных сбережений не удалась, не только в Греции, но и во всей Европе".

Греция надеется на то, что Европейский центральный банк облегчит ей доступ к финансированию. Афины хотят получить последний транш помощи в размере 7,2 млрд евро.

Государственный долг Греции составит около 320 млрд евро. Страна выступает за реструктуризацию своего долга. В настоящее время страна финансируется за счет краткосрочных кредитов.