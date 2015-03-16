Премьер Греции не намерен возвращаться к жесткой экономии

17:23, 16 марта 2015
Мир
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Греция не вернется к мерам жесткой экономии, как того требуют международные кредиторы.

REUTERS

Об этом заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас, сообщает ZN.UA со ссылкой на Die Welt. "Греция - не колония. Возвращение к программе жесткой экономии в Греции не будет", - сказал премьер. 

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Также Алексис Ципрас подчеркнул, что ключом к честному компромиссу (с кредиторами ЕС и МВФ) было бы признание того факта, что "предыдущая политика экстремальных сбережений не удалась, не только в Греции, но и во всей Европе". 

Греция надеется на то, что Европейский центральный банк облегчит ей доступ к финансированию. Афины хотят получить последний транш помощи в размере 7,2 млрд евро. 

Государственный долг Греции составит около 320 млрд евро. Страна выступает за реструктуризацию своего долга. В настоящее время страна финансируется за счет краткосрочных кредитов. 

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