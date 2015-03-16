ЕС отправил военных советников в Центральную Африку

Европейские военные специалисты окажут ЦАР помощь в реформировании вооруженных сил, сообщает Би-би-си.

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По словам верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, миссия поможет ЦАР преодолеть последствия межконфессионального гражданского конфликта, жертвами которого стали, по меньшей мере, 5 тыс. человек.

Конфликт вспыхнул в прошлом году. Армия рассчитывает на содействие миротворцев ООН в стабилизации обстановки в стране.

Ополченцы-христиане и повстанцы-мусульмане договорились о прекращении огня, но отдельные группы вооруженных людей, не подчиняющихся никому, продолжают воевать друг с другом.