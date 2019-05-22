В Австрии сформировали переходное правительство

Министров от Австрийской партии свободы заменили малоизвестные эксперты и высокопоставленные госслужащие.

22 мая правительство во главе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем привели к присяге после того, как коалиция Курца из крайней правой Австрийской партией свободы распалась из-за коррупционного скандала.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на DPA.

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Министры от Народной партии Курца и независимый министр иностранных дел Карин Кнайсль сохранили свои посты, тогда как министров Австрийской партии свободы заменили малоизвестными экспертами и высокопоставленными госслужащими, а не политиками.

Однако неясно, как долго сможет работать нынешнее правительство, поскольку 27 мая небольшая левая партия "Jetzt" планирует провести голосование за недоверие в парламенте.

Социал-демократы и Австрийская партия свободы не исключают, что поддержат вотум недоверия и отставку Себастьяна Курца, вместо того, чтобы позволить ему управлять страной до досрочных выборов, назначенных на сентябрь этого года.

На церемонии приведения к присяге президент Александр Ван дер Беллен призвал временный кабинет министров укрепить доверие и найти компромиссы с парламентом.

Напомним, 17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоханн Гуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе.

Вскоре после этого в Австрийской партии свободы заявили, что все министры от этой партии покинут правительство Австрии.