Могерини: ЕС остается твердо верен суверенитету и территориальной целостности Украины

Прошел год со времени проведения незаконного и неправомерного «референдума» и последующей незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Европейский Союз остается твердо верен суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини от имени Евросоюза относительно Крыма, переданном УНИАН Представительством ЕС в Украине.

Как отмечает Могерини, "Европейский Союз не признает и продолжает осуждать акт нарушения международного права. Незаконная аннексия Крыма и Севастополя Российской Федерацией является также прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств.

Читайте такжеПутин: Во время аннексии Крыма ГРУ отключило связь украинской армии

Европейский Союз будет оставаться верным полному соблюдению своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает страны - члены ООН рассмотреть схожие меры непризнания в соответствии с Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 68/262.

Евросоюз в очередной раз заявляет о своей глубокой обеспокоенности наращиванием военной мощи и ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове, включая отказ в свободе слова и преследование лиц, которые относятся к меньшинствам. ЕС повторно призывает предоставить международным организациям и лицам, которые занимаются вопросами защиты прав человека, полный, свободный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь, говорится в заявлении

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.