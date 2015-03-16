Бразилию охватили массовые протесты против действующего правительства и президента (фото)

Почти 1,5 миллиона демонстрантов по меньшей мере в 80-ти городах Бразилии вышли в воскресенье, 15 марта, на улицы, требуя отставки правительства страны и действующего президента Дилмы Русеф, сообщает DW.de.

Только в Сан-Паулу в массовой манифестации приняли участие около миллиона протестующих, сообщает информационное агентство dpa. Десятки тысяч участников насчитывали акции, которые состоялись в Рио-де-Жанейро, Порто-Алегре и других городах страны. Они скандировали "Дилма, убирайся вон!". В Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро некоторые демонстранты даже требовали прямого вмешательства армии, чтобы отстранить от власти "Рабочую партию", которая правит страной около 12-ти лет.

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Эти протесты стали самыми крупными с начала социальных волнений, которые охватили Бразилию с июня 2013 года. Правительству страны приходится бороться с последствиями экономического кризиса, который усиливается. К тому же на репутации бразильской власти негативно отличился скандал, который разразился вокруг государственного нефтяного концерна "Петробрас". По заявлению одного из бывших менеджеров этой компании, "Рабочая партия", которую возглавляет президент, получила от "Петробраса" около 200 миллионов долларов взяток. По этому поводу в Бразилии ведутся уголовные расследования против около 50 политиков.

Дилма Русеф, которая была переизбрана на президентскую должность в октябре прошлого года, возглавляла этот концерн с 2003 до 2010 года. Она утверждает, что ничего не знает о взятках, однако рейтинг ее популярности в Бразилии снизился в феврале сразу на 19 процентов и составляет сейчас лишь 23 процента. Ее противник на последних выборах Аэсио Невес заявил, что нынешние протесты открыли путь к смене власти в Бразилии. "Мы не станем больше расходиться", - приводит его слова информагентство AFP.

В свою очередь, министр юстиции страны Жозе Эдуардо Кардозо подчеркнул от имени правительства в своем выступлении, что в ближайшие дни Дилма Русеф объявит о введении "ряда мероприятий" в борьбе против коррупции.