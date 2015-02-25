В Мексике полиция разогнала акцию протеста учителей слезоточивым газом

Как сообщили местные власти, инцидент произошел во вторник во время акции протеста учителей, которые требовали выплаты им задержанной заработной платы. Среди пострадавших 10 полицейских и пятеро преподавателей. Об этом сообщает ТАСС.

Стычка произошла после того, как более 3 тыс манифестантов в течение нескольких часов блокировали одну из важных автомагистралей Акапулько, пытаясь прорваться к международному аэропорту. Полиция преградила им дорогу, а представители городской администрации попытались уговорить демонстрантов разойтись. Переговоры не дали результата, после чего участники акции направили автобус в сторону полицейского кордона.

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Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов, а те, в свою очередь, использовали палки, металлические трубы и камни. В результате столкновения повреждены многие автомобили, нанесен материальный ущерб расположенным поблизости коммерческим заведениям.

В манифестации принимали участие члены профсоюза работников сферы образования штата Герреро. Ранее активисты этой организации неоднократно устраивали акции в знак протеста против принятой в Мексике в 2013 году реформы в сфере просвещения, упразднившей некоторые привилегии учителям. Подобные акции в прошлом не раз заканчивались стычками с полицией.