Украина должна убедить США предоставить оружие - Парубий

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий в интервью BBC во время рабочего визита в Канаду, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народного фронта».

В частности, он выразил убеждение, что весь мир сегодня ждет решения Соединенных Штатов о поставках оружия, потому что это было бы сигналом для других стран, которые смогут активно подключиться к этому процессу.

«На сегодня, когда весь мир увидел, как Путин игнорирует все договоренности, в том числе и «Минск-2», мировое сообщество должно понять, что, не поддержав украинскую армию, будем иметь только обострение конфликта. Единственный способ остановить конфликт - поддержать украинскую армию», - подчеркнул Парубий.

Он также отметил роль Канады и украинской общины в этом процессе.

Читайте такжеПашинский: Путин собственным поведением вынуждает Запад предоставить Украине оружие«Украинская община в Канаде является важным фактором принятия правительственных решений, так что Канада должна нам помочь своим влиянием как очень близкий союзник США», - подчеркнул первый вице-спикер.

По словам Парубия, он уже встретился с председателем нижней палаты канадского парламента и рядом министров, а также провел встречи с украинской общиной и активистами Конгресса украинцев Канады в Торонто.

Кроме того, на 24 февраля, во время рабочего визита первого вице-спикера в США, запланированы его встречи с представителями Сената и Пентагона.