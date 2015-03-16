ЕС сохранит единство в отношении к агрессии РФ при условии общей позиции Германии и Франции - Туск
Поэтому, по его словам, его первоочередная задача - добиться компромисса между Берлином и Парижем.
Европейский Союз сохранит единство в отношении к агрессии РФ против Украины при условии сохранения общей позиции Германии и Франции.
Об этом сказал президент Совета ЕС Дональд Туск в интервью ряду изданий, в том числе польской Gazeta Wyborcza.
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"Пока мы имеем общую рекомендацию канцлера Меркель и президента Олланда, до тех пор имеем реальный шанс на общую позицию 28 государств ЕС", - сказал Туск.
Поэтому, по его словам, его первоочередная задача - добиться компромисса между Берлином и Парижем. Туск отметил, что этого легче достичь, чем согласия между всеми 28 государствами ЕС.
"Знаю, что их рекомендация будет воспринята как Литвой, так и Грецией", - сказал Туск.