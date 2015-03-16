Саудовская Аравия пригрозила отказом от безъядерного статуса

Принц Турки Фейсал в интервью Би-би-си сказал, что если Ирану разрешат разрабатывать ядерную программу, Саудовская Аравия и другие государства будут добиваться такого же права. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Турки Фейсал - младший сын короля, бывший глава разведки Саудовской Аравии, ныне считается неофициальным посланником саудовского правительства.

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Шестерка международных переговорщиков утверждает, что принятых мер достаточно, чтобы ограничить разработки Тегерана мирным атомом.

Критики этого плана считают, что исламская республика должна полностью свернуть ядерную программу, чтобы не провоцировать региональную гонку вооружений на почве соперничества между Ираном и Саудовской Аравией.