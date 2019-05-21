Wall Street Journal: Россия пытается поссорить Украину со странами ЕС с помощью диверсий

Москва возродила старые советские методы времен Холодной войны, чтобы создавать конфликты между соседями.

Российские усилия, нацеленные удержать Украину на орбите Кремля, включают военное вторжение, убийства и экономическое давление. Однако, менее известным фактом остается то, что Москва организовала ряд тайных кампаний вандализма и преступлений на основании ненависти, чтобы испортить украинские отношения с западными соседями.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Украине и Евросоюзе. Рассмотрение судебного дела в Польше пролило свет на разнообразие провокаторов, которых нанял Кремль для разжигания межэтнической розни там, где он когда-то командовал. Два польских фашиста признали, что взяли деньги от сторонника России за попытку поджечь Центр венгерской культуры в Украине.

Чиновники говорят, что перехваченные переговоры, свидетельства очевидцев и другая разведывательная информация, а также поддержка со стороны посредников из Москвы, указывают на то, что Россия тайно пытается рассорить Киев с его европейскими союзниками.

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«Россия обвиняет так называемых украинских фашистов, потому что хочет, чтобы люди приказали своим правительством:« Сколько мы будем поддерживать это? »», - пояснил начальник аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Московская стратегия разжигания конфликтов между Украиной и ее западными соседями добилась определенного успеха. Венгрия во главе с националистическим премьер-министром Виктором Орбаном блокирует встречи высокого уровня между Киевом и НАТО с 2017 года из-за того, что Будапешт называет «нарушением прав» этнических венгров на Закарпатье. Война в Украине, которая длится уже шестой год, стала российской лабораторией по испытанию методов распространения хаоса и формирования общественного мнения. После оккупации Крыма и начала кровопролития на Донбассе, Россия начала распространять раздор с помощью скрытых тактик включая убийства и кибератаки.

В Украине, которая остается одной из беднейших стран Европы, можно за небольшие деньги нанять мнимых демонстрантов или грубую силу включая небольшие, но активные группы правых радикалов. Местные СМИ можно подкупить, чтобы они опубликовали фальшивые истории, которые потом перепечатывают как в Украине, так и в Европе.

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КГБ использовал похожие тактики обмана во времена Холодной войны. В 1964 году ЦРУ указал в своем отчете, что шпионы СССР в Западной Германии подожгли синагогу и нарисовали свастики в общественных местах, чтобы дискредитировать страну. Современная версия этих событий произошла 29 марта 2017, когда гранату бросили в польское консульство в Луцке. На следующее утро толпа с лозунгами «Нет геноциду поляков» и «Поляки наши братья» заблокировала дорогу, которая соединяет Украину и Польшу. В СБУ говорят, что в толпе не было этнических поляков. А сама атака в Луцке была провокацией, спланированной и профинансированной правыми активистами, которые затем сбежали в Россию.

Польша, несмотря на историю конфликтов с Украиной, лоббирует интеграцию своего соседа в Евросоюз. Также Варшава и Киев разделяют подозрения относительно Кремля. Венгрия же во главе с Орбаном приняла враждебную позицию Москвы против Украины. Издание пишет о случае атаки на Центр венгерской культуры в Ужгороде, который организовали два польских националиста за деньги немца, лояльного к Кремлю. Никто в Украине не ответственен за это преступление. Но Орбану этого хватило, чтобы наброситься на Киев с обвинениями и заблокировать его контакты с НАТО.