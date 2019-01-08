TVP: Поджог венгерского центра в Ужгороде устроил пророссийский неофашист из Польши

Польские прокуроры признали преступление троих поляков «терактом».

За поджог Центра венгерской культуры в Закарпатье в феврале 2018 года двое поляков получили по семь тысяч гривень. Об этом говорится в выводах расследования, которое завершила прокуратура Варшавы.

Как сообщает польский телеканал TVP, дело о поджоге в Украине передали в суд. Неофициально следователи считают, что идея устроить поджог здания венгерской организации на Закарпатье происходит из России. А между тем, польская прокуратура признала, что поступок троих молодых поляков «имеет террористический характер». В распоряжении TVP оказались выводы расследования, которое провели Мазовецкий отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры и Служба внутренней безопасности Польши (ABW).

«Провокация должна была привести к ухудшению украинско-венгерских отношений. А это на руку России, которая заинтересована в дестабилизации своего западного соседа, на территории которого идет гибридная война», - сказал польским журналистам неназванный офицер ABW.

«Привлечение к ней польских головорезов также было полезно России. Потому что так в случае разоблачения исполнителей появлялись возможности обострения отношений между украинцами и поляками, которые и без того не самые лучшие», - добавил он.

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Главным обвиняемым в деле о поджоге здания Центра венгерской культуры в Закарпатье стал 28-летний Михал П., который имеет высшее образование в сфере безопасности. Следователи установили, что он имеет связь с польской неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana. Лидер последней – Матеуш Пискорский – был арестован за сотрудничество с российской и китайской разведкой.

«В январе и феврале 2018 года с целью получения финансовой выгоды Михал П. организовал на территории Украины противоправные действия, нацеленные на разжигание межнациональной ненависти между гражданами Украины и Венгрии, подрыва политической системы и углубление раскола между украинцами и венграми, а также финансирование террористического преступления, которое заключается в нанесении изображения фашистской символики и поджога дома общественной организации «Центр венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде». Он перечислил Адриану М. и Томашу Ш. 1000 злотых на покупку топлива для поджога, а также выдал мобильные телефоны, SIM-карты и куртки для воплощения действий», - говорится в обвинении против поляка-организатора.

В общем, к выполнению спланированного им преступления Михал П. хотел привлечь 5 человек. Желающих исполнителей он вербовал в Кракове среди членов стрелковой организации SJS2039 и неофашистской организации Falanga. В середине января он договорился о встрече с 22-летним электриком Адрианом М. Разговор они провели в автомобиле. Тогда Михал П. рассказал, что хотел бы, чтобы Адриан нарисовал на здании общественной организации в Ужгороде свастику и цифру 88 (восьмая буква латинского алфавита – “H”, так неофашисты маскируют нацистский лозунг «Heil Hitler»). Организатор убеждал исполнителя, что поступок должен «скомпрометировать украинских бандеровцев». Но перед этим Адриан М. должен был сам съездить в Украину, чтобы проверить, сможет ли он пересечь украинскую границу. 13 января исполнитель без проблем съездил во Львов.

Через несколько дней после возвращения из поездки поляки снова встретились. Михал П. рассказал, что тогда он получил посылку, в которой была книжка, в которой между страницами лежали 500 евро.

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«То были деньги от венгров», - сказал он, добавив, что заказчик был «из Евросоюза». Но отказался говорить об организаторе.

Позже Михал П. завербовал еще одного 26-летнего поляка Томаша Ш. Его роль заключалась в том, чтобы снять преступление в Ужгороде для распространения фото и видео через интернет. Наконец, третьего февраля 2018 года поляки-исполнители отправились в Ужгород через словацкий город Кошице. Из соображений безопасности они оставили свои личные мобильные телефоны дома, а взяли новые, которые им выдал Михал П. Но в Ужгороде они все же нарушили «маскировку», сняв номер в гостинице на свои имена. 4 февраля исполнители пошли в Центр венгерской культуры. На месте Адриан М. нарисовал свастику и цифры 88. Он также бросил «коктейль Молотова» в здание, но бутылка не разбилась. Она отскочила от стены и погасла. Томаш Ш, который все снял на видео, отправил материалы Михалу П. Он ответил, что «венгры недовольны» и что нужно как-то «закоптить» стену здания.

Через несколько часов исполнители вернулись на место преступления с канистрой бензина. Поджог был снят на видео, которое позже одобрил поляк-организатор. Довольные заговорщики стерли память телефонов. Но они забыли о камерах наблюдения в Центре венгерской культуры, так же как и на заправке, где они купили бензин. К счастью, пожар в здании быстро удалось погасить. 4 февраля вечером Адриан М. и Томаш Ш. пересекли украинско-словацкую границу. Из Украины они везли с собой целую кучу сигарет, но пограничники заметили это. Поэтому преступникам пришлось еще и заплатить.

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В Кракове исполнители встретились с Михалом П., получили в него свои личные телефоны, а также по тысячи злотых (около 7 тысяч гривень) за содеянное. Они были уверены, что связать их с событиями в Ужгороде невозможно. Но уже 22 февраля служащих ABW задержали Адриана М. Напуганный возможными последствиями, он признал свою причастность к атаке в Украине. Адриан М. заявил, что хочет воспользоваться статьей 60 уголовного кодекса Польши, которая предусматривает сокращение наказания для преступника в случае его признания. Он также рассказал следователям, что работал на Михала П., а также о ходе всех событий. Того же дня работники ABW арестовали заказчика и другого исполнителя преступления – Томаша Ш.

Польские следователи ищут того, кто заплатил Михалу П. за то, чтобы он организовал преступление на территории Украины. Сейчас собранные данные указывают на то, что заказчиком выступил журналист из Германии, который сотрудничает со спецслужбами России.