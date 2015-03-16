Найдено еще три тела жертв крушения самолета AirAsia

Об этом заявил в понедельник оперативный директор поисково-спасательной операции маршал Суприяди, передают РИА Новости.

"Мы обнаружили три тела жертв катастрофы рейса QZ8501", — сказал он. Ранее сообщалось, что за два с половиной месяца поисково-спасательной операции найдено 103 тела погибших.

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По словам Суприяди, тела были обнаружены в 40 метрах от места, с которого был поднят на поверхность основной фрагмент фюзеляжа разбившегося лайнера. В этом районе до сих пор остается много более мелких обломков, и тела были найдены среди них, добавил маршал.

Лайнер вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур рано утром 28 декабря и менее чем через час полета пропал с экранов радаров, не подав предварительно сигналов бедствия. На борту были 162 человека, все они погибли.