Австрийские СМИ назвали свою версию "исчезновения" Путина

Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

В воскресенье журналисты издания получили информацию о том, что Путин в настоящее время проходит лечение у австрийского ортопеда, передает ТСН.

Врач из Вены сказал изданию, что якобы ездил в Москву, чтобы лечить российского лидера из-за проблем со спиной.

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Путин не появлялся на публике больше недели. Его отсутствие прорастает различными слухами: то его любимая родила ребенка, то у него жесткая борьба с раком и он умирает, даже были разговоры о возможном государственном перевороте.