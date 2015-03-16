Австрийские СМИ назвали свою версию "исчезновения" Путина
00:44, 16 марта 2015Мир
18476 0
Президент России Владимир Путин страдает от болей в спине
REUTERS
Об этом сообщает австрийское издание Kurier.
В воскресенье журналисты издания получили информацию о том, что Путин в настоящее время проходит лечение у австрийского ортопеда, передает ТСН.
Врач из Вены сказал изданию, что якобы ездил в Москву, чтобы лечить российского лидера из-за проблем со спиной.
Читайте такжеСМИ: Путин заболел гриппом
Путин не появлялся на публике больше недели. Его отсутствие прорастает различными слухами: то его любимая родила ребенка, то у него жесткая борьба с раком и он умирает, даже были разговоры о возможном государственном перевороте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter