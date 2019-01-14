Указ подписал президент Армении Армен Саркисян.

Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении.

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Как сообщают "Новости Армении", указ о назначении Пашиняна премьером сегодня подписал президент Армении Армен Саркисян.

«Указ подписан на основании ч. 1 статьи 149 Конституции. В соответствии с этой статьей, премьер-министр не избирается парламентом, а назначается президентом», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2018 года Пашинян объявил о своей отставке с должности премьер-министра Армении. Такое решение имело целью запустить процесс роспуска действующего парламента - Национальной ассамблеи, и проведения внеочередных выборов. Оппозиционер и лидер протестов Пашинян возглавил правительство Армении в мае 2018 года.