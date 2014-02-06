С Навального взыскали штраф в полмиллиона рублей по делу "Кировлеса"

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, пишет ИТАР-ТАСС.

"Об уплате штрафа адвокат Навального сообщал еще в конце прошлого года, однако в ФССП России квитанция об оплате была представлена только два дня назад", - отмечается в сообщении службы.

Алексей Навальный и экс-глава ООО "Вятская лесная компания" Петр Офицеров в июле прошлого года были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно со штрафом в 500 тыс. руб. каждому. Они были взяты под стражу в зале суда и помещены в СИЗО Кирова. Однако Кировский областной суд по представлению прокуратуры освободил подозреваемых под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.

В октябре Кировский облсуд назначил оппозиционеру и его предполагаемому подельнику условное наказание.