Евровидение-2019: стало известно, в какой части финала выступит вторая десятка финалистов

Победители второго полуфинала путем жеребьевки определили, в какой части финала будут выступать.

После завершения второго полуфинала конкурса Евровидение 2019, где определился окончательный состав финалистов, состоялась пресс-конференция.

После ответов на вопросы журналистов участники из 10 стран, которые победили во втором полуфинале, путем жеребьевки определили, в какой части финала будут выступать.

В частности, в первой части финала Евровидения 2019 выступят участники из стран: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Дания, Россия и Мальта. В первой части также будут выступать триумфаторы первого полуфинала - Греция, Кипр, Чехия, Сан-Марино и Словения.

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Во второй части финала зрители увидят выступления представителей из Азербайджана, Норвегии и Швейцарии. Здесь их ждут участники первого полуфинала из Беларуси, Сербии, Эстонии, Австралии и Исландии.

Финал Евровидения 2019 состоится 18 мая. Кроме конкурсантов, на сцене должны выступить такие звезды, как Мадонна, Верка Сердючка, Кончита Вурст и другие участники конкурса прошлых лет.

Как сообщал УНИАН, в Тель-Авиве в четверг, 16 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019. В финале эти страны присоединятся к другой десятке финалистов, которые определились по результатам первого полуфинала, что уже состоялся 14 мая.