Евровидение 2019: Мадонна показала, в чем собирается зажечь песенный конкурс (видео)

На фотографиях звезда засветила детали сценического костюма, в котором будет выступать на "Евровидении-2019".

Известная певица Мадонна, которая прилетела в Тель-Авив ради выступления на конкурсе "Евровидение-2019", показала, как проходит репетиция шоу.

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На странице в Instagram Мадонна опубликовала фото и видео подготовки к выступлению.

На фотографиях звезда засветила детали сценического костюма, в котором будет выступать на "Евровидении-2019".

Мадонна выбрала для себя наряд из кожаного корсета с "острым" лифом, дополненный грубыми металлическими элементами. Чтобы образ казался эффектнее, звезда завязала на глазу "пиратскую" повязку, а на голову одела корону.

Как сообщал УНИАН, ранее певица заявила, что никогда не перестанет заниматься музыкой в угоду чьим-либо политическим взглядам.