Правозащитница: на обвиненную в госизмене россиянку донесли соседи

Об этом заявила правозащитница, исполнительный директор общественной организации «Русь сидящяя», занимающейся делом Давыдовой, Ольга Романова.

"Выяснилось, что в деле еще участвуют соседи. То есть информация о ее звонках, о контактах, о взглядах, стала известна не потому, что ФСБ слушает нас всех, а потому, что у нас всех есть бдительные соседи", - рассказала она в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то новые подробности по делу.

Как она сообщила, донесли на Давыдову якобы сразу два соседа.

Читайте такжеУ мужа арестованной за "госизмену" россиянки могут отобрать детей"Причем не один сосед, а сразу двое. Ну, понятно, что это удобно для следственных органов, когда есть не один, а два свидетеля", - сказала Романова.

29 января Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на арест до 19 марта Светланы Давыдовой, матери семерых детей. Она находилась в московском СИЗО "Лефортово". По данным СМИ, Давыдова в апреле прошлого года связалась с украинским посольством и сообщила, что военная часть рядом с ее домом в Вязьме Смоленской области опустела. Кроме того, она предположила, что солдаты могли быть направлены в Донецк. После этого против нее в РФ возбуждено уголовное дело.

После общественной кампании в ее поддержку (петиции с требованием освободить Давыдову подписали более 60 тысяч человек) Давыдову отпустили на подписку о невыезде.