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Гуайдо сообщил о готовности к вводу американских войск в Венесуэлу

04:15, 08 мая 2019
Мир
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Хуан Гуайдо / REUTERS

Об этом сообщает CBS News.

"Мы открыты к предложениям, которые несут низкие социальные потери и гарантируют нам стабильность и честные выборы. Мы хотим завершения этого конфликта и рассмотрим различные варианты", - заявил Гуайдо.

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Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до завершения срока полномочий в 2025 году.

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Новость в сюжете: Революция в Венесуэле
Теги: #Венесуэла#Хуан Гуайдо