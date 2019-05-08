Гуайдо сообщил о готовности к вводу американских войск в Венесуэлу
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что готов поддержать ввод в страну американских военных.
Об этом сообщает CBS News.
"Мы открыты к предложениям, которые несут низкие социальные потери и гарантируют нам стабильность и честные выборы. Мы хотим завершения этого конфликта и рассмотрим различные варианты", - заявил Гуайдо.
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Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.
В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства.
Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до завершения срока полномочий в 2025 году.