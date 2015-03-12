Штайнмайер заявил, что ситуация на Донбассе несколько улучшилась

10:06, 12 марта 2015
Мир
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Ситуация на Донбассе несколько улучшилась, в связи с этим нужно добиться дальнейшего выполнения минских договоренностей.

REUTERS

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с госсекретарем США Джоном Керри в Вашингтоне, передает DW.DE.

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По мнению немецкого министра, ситуация на Донбассе существенно стабилизировалась. Режим прекращения огня в значительной степени выполняется, теперь ОБСЕ должна получить возможность проконтролировать отвод тяжелого вооружения от линии разграничения, отметил глава немецкого МИДа. "Все способствует тому, что, надеюсь, в ближайшие дни и недели ситуация станет достаточно стабильной для перехода к реализации следующей стадии минских договоренностей", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что в Украине должен быть положен конец "ежедневным нарушением режима прекращения огня", чтобы перейти к "следующему этапу" и подготовить почву для политического решения конфликта.

В свою очередь Джон Керри подчеркнул, что США настаивают на том, что обе стороны конфликта должны отвести тяжелые вооружения. Также он призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

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