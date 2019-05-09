В Администрации президента Республики Корея назвал эти запуски ракет "очень тревожными".

В Южной Корее заявили, что КНДР снова осуществляла пуски ракет, как предполагается, малой дальности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В сообщении говорится, что Северная Корея сегодня выпустила две ракеты, менее чем через неделю после того, как лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями нескольких ракет.

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По данным комитета, две ракеты были выпущены из Северо-Западного района Кусонга в восточном направлении. Они преодолели расстояние 420 км (260 миль) и 270 км (168 миль) и достигли высоты около 50 км (31 миля), прежде чем упасть в море.

В Администрации президента Южной Кореи назвал эти запуски ракет "очень тревожными" и подрывающими усилия по снижению напряженности на Корейском полуострове и улучшению межкорейских отношений на фоне длительных переговоров о денуклеаризации.

Как сообщал УНИАН, в начале мая южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила в сторону Японского моря несколько неизвестных ракет малой дальности.