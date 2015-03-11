В МИД РФ заявляют, что размещение сил НАТО у границ России "будет иметь последствия"

Размещение сил НАТО вблизи границ с Россией на ротационной основе будет иметь "определенные последствия" для военно-политического измерения безопасности в Европе, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на пресс-конференции, передает российское агентство РИА Новости.

Он сообщил, что, согласно его пониманию, "натовские страны специально для того, чтобы избежать обвинений в нарушении соответствующих обязательств, пошли по принципу проведения размещения сил на основе ротации, то есть это не постоянное размещение, а взаимозаменяемые подразделения".

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Он отметил, что для Москвы нет разницы, находятся ли эти силы на постоянной или ротационной основе.

"Мы будем отслеживать и дальше. Пока выводы определенные мы не сделали насчет возможного нарушения, но при необходимости сделаем. Это, конечно, будет иметь определенные последствия для военно-политического измерения безопасности в Европе", - сказал Ульянов.