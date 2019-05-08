Путин сменил командующего Черноморским флотом

На пост командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, который был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

Президент России Владимир Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом РФ и командующего Черноморским флотом.

Соответствующий указ зачитал 8 мая на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, передает "Медуза".

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На пост командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а возглавлять Северный флот будет вице-адмирал Александр Моисеев.

Моисеев был командующим Черноморским флотом. Осипов до того, как занять новую должность, был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил.

На пост главнокомандующего Военно-морским флотом РФ назначен Николай Евменов, который до назначения командовал Северным флотом.

Владимир Королев, занимавший пост главкома ВМФ, перешел на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация».