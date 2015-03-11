В СК России пообещали допросить правозащитников, посетивших Дадаева

В СК РФ заявляют, что правозащитники стали интересоваться материалами уголовного дела, что не входило в их компетенцию.

"Посещение членами Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Заура Дадаева, арестованного по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова, было организовано исключительно для выяснения условий его содержания", - сказано в сообщении на сайте СК РФ.

В Следственном комитете утверждают, что правозащитники "стали интересоваться материалами уголовного дела, таким образом, нарушив не только установленные правила, но и закон".

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В СК РФ заявили также, что действиям правозащитников будет дана процессуальная оценка.

"Ева Меркачева и Андрей Бабушкин в ближайшее время будут вызваны на допросы, с ними будут проведены другие следственные действия, направленные в том числе на выяснение всех мотивов, которыми они руководствовались, подробно интересуясь обстоятельствами уголовного дела и публикуя их в СМИ", сказано в сообщении Следственного комитета.

Ранее УНИАН сообщал, что правозащитники, посетившие Дадаева, заявили что он не признает себя виновным в убийстве Немцова, а на его теле обнаружены следы побоев.