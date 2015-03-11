В СК России пообещали допросить правозащитников, посетивших Дадаева
В Следственном комитете РФ заявили, что в ближайшее время вызовут на допрос правозащитников Еву Меркачеву и Андрея Бабушкина.
В СК РФ заявляют, что правозащитники стали интересоваться материалами уголовного дела, что не входило в их компетенцию.
"Посещение членами Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Заура Дадаева, арестованного по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова, было организовано исключительно для выяснения условий его содержания", - сказано в сообщении на сайте СК РФ.
В Следственном комитете утверждают, что правозащитники "стали интересоваться материалами уголовного дела, таким образом, нарушив не только установленные правила, но и закон".
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В СК РФ заявили также, что действиям правозащитников будет дана процессуальная оценка.
"Ева Меркачева и Андрей Бабушкин в ближайшее время будут вызваны на допросы, с ними будут проведены другие следственные действия, направленные в том числе на выяснение всех мотивов, которыми они руководствовались, подробно интересуясь обстоятельствами уголовного дела и публикуя их в СМИ", сказано в сообщении Следственного комитета.
Ранее УНИАН сообщал, что правозащитники, посетившие Дадаева, заявили что он не признает себя виновным в убийстве Немцова, а на его теле обнаружены следы побоев.