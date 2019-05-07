Gazeta Polska Codziennie: Паспорт Украины более привлекателен и выгоден, чем российский

Москва пытается разыграть против Киева карту, которая устарела еще несколько лет назад.

Раздача паспортов России жителям оккупированной части Донбасса началась очень быстро. Похоже, эту акцию в Москве планировали уже давно. Также нет никаких сомнений, что это очередной раздел гибридной агрессии «русского мира» против Украины.

Особенно, если вспомнить, что Кремль громко говорит о раздаче российского гражданства всем украинцам. Однако, если отложить вопрос достоинства и политики, действительно ли паспорт России можно назвать более привлекательным, чем украинский? Об этом пишет Gazeta Polska Codziennie, замечая, что все как раз наоборот.

Российское гражданство могло казаться более выгодным и привлекательным несколько лет назад, когда уровень жизни в РФ был выше, чем в Украине. А Киев был экономически зависимым от Кремля и его рынков. Но сегодня этого аргумента нет в российском рукаве. Обе страны переживают трудные времена и кризис.

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Российское гражданство, по мнению польского издания, и сейчас является объектом желаний для тех, кто хотел бы поселиться в России, потому что считает себя русским. Также оно привлекательно для пенсионеров, но только тех, которые получают дополнительные деньги из России. Его хотели бы и те, кто давно работает и живет в РФ.

«Однако украинский паспорт гарантирует въезд в Евросоюз без необходимости открывать визу. Предпринимателям он дает лучшие условия экономического сотрудничества с Европой. А другим украинцам – доступ к рынку труда и путь к карьере в некоторых странах ЕС таких, как Польша и Чехия. Вскоре, наверное, для них станут открытыми и более богатые страны Европы», - говорится в статье.