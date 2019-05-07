В Австралии активистка швырнула яйцо в премьер-министра (видео)

Политик не пострадал, яйцо едва коснулось его головы и не разбилось.

В Австралии правоохранители выдвинули обвинения 24-летней активистке, которая бросила яйцо в премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Читайте такжеПасхальные яйца вместо монетки: в Болгарии арбитр оригинально провел жеребьевку перед началом матча (видео)

Как сообщает Reuters, активистку задержала охрана.

По информации полиции, австралийский премьер находился на мероприятии в развлекательном центре Олбери, когда женщина подошла к нему сзади и, как утверждается, попала ему яйцом в затылок.

Отмечается, что Моррисон не пострадал, яйцо едва коснулось его головы и не разбилось.

Активистка заявила журналистам, что ее действия «говорят сами за себя». Свой поступок она связала с ситуацией на острове Манус (Папуа — Новая Гвинея), где был обустроен австралийский центр по приему беженцев.

Ранее в Киеве облили зеленкой харьковского судью.