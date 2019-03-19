Облили зеленкой: в Киеве напали на харьковского судью

Судья должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания.

Сегодня возле Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания.

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Об этом сообщила пресс-служба ВККС. В то же время полиция Киева сообщает, что судью облили зеленкой.

"Сегодня в 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Генерала Шаповала Соломенского района столицы неизвестный зеленкой облил мужчину. На месте происшествия пострадавший рассказал, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал. Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по розыску злоумышленника. Потерпевший - судья Хозяйственного суда Харьковской области. По словам мужчины, в последнее время конфликтов в него ни с кем не возникало", - говорится в сообщении.

Материалы зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.