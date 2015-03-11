Вооруженные силы ЕС не должны дублировать НАТО - Столтенберг

"Я хотел бы подчеркнуть, что важно предотвратить дублирование функций. Я призываю Европу сделать все и гарантировать, что все, что они сделают, будет дополнять то, что делает НАТО. Мы должны предотвратить дублирование, поскольку это не будет эффективным для гарантирования надежной обороны", - заявил он на пресс-конференции в среду в Монсе, где расположена штаб-квартира объединенных сил НАТО в Европе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Генсек Альянса отметил, что страны ЕС сами будут решать, как они будут организовывать свое сотрудничество в сфере обороны и безопасности. "Я бы хотел подчеркнуть, что мы приветствуем увеличение европейских инвестиций в оборону, в возможности и в вооруженные силы, поскольку это также усилит НАТО, ведь 22 члена ЕС являются членами НАТО", - подчеркнул Столтенберг.