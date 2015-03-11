Весной Путин должен уйти из Украины, иначе потеряет Среднюю Азию - эксперт

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский прогнозирует обострение военно-политической ситуации в странах Средней Азии уже этой весной, что вынудит российского президента Владимира Путина перебросить военные мощности с востока Украины в этот регион.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Второй фронт будет открыт в Средней Азии и на Северном Кавказе уже этой весной. Там ожидается наступление Исламского государства. А если там произойдет союз с Талибаном, то группировка значительно усилится. Если же присоединится исламское движение Узбекистана и Туркестана, то это будет вообще серьезная сила. Там продолжается смена поколений во власти, возникла пороховая бочка, которую Китай заливает своими деньгами. Поэтому у Путина единственная возможность остаться в этом регионе - через военное присутствие вооруженных сил. Поэтому позволить своим войскам застрять в Украине он не может. Поэтому он должен или вывести войска из Украины, или забыть о Средней Азии", - сказал Сунгуровский.

Читайте такжеБритания может раскрыть финансовые тайны Путина

Также он добавил, что в данной ситуации Путин может "сработать на опережение" - войти в Киргизию или Казахстан, то есть расширить там российское военное присутствие в рамках ОДКБ.