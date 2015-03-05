Порошенко и Меркель обсудили введение дальнейших санкций в отношении России

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом речь шла во время телефонного разговора Порошенко и Меркель в четверг поздно вечером.

Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе.

Собеседники также отметили необходимость увеличения количества наблюдателей ОБСЕ и технического оснащения миссии для ускорения развертывания наблюдательных пунктов ОБСЕ на линии соприкосновения.

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Стороны также обсудили детали будущего визита Президента Украины в Германию, который состоится в марте.