Порошенко и Меркель обсудили введение дальнейших санкций в отношении России

23:47, 05 марта 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили внедрение дальнейших санкций в отношении России и их продолжение до полного выполнения Минских договоренностей, в частности восстановления контроля за украинско-российской границей.

УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом речь шла во время телефонного разговора Порошенко и Меркель в четверг поздно вечером.

Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе.

Собеседники также отметили необходимость увеличения количества наблюдателей ОБСЕ и технического оснащения миссии для ускорения развертывания наблюдательных пунктов ОБСЕ на линии соприкосновения.

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Стороны также обсудили детали будущего визита Президента Украины в Германию, который состоится в марте.

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