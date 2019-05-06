С родами Меган Маркл возникли серьезные сложности - СМИ

Врачи утверждают, что, скорее всего, у Меган Маркл придется вызвать искусственные роды.

Меган Маркл хочет родить своего первенца самостоятельно в Виндзорском замке в окружении родственников. Но эти планы, вероятно, могут быть нарушены, поскольку роды задерживается уже на неделю, врачи теперь говорят об искусственных.

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Если природа не пойдет своим чередом в течение следующих 48 часов, то, вероятно, Меган Маркл родит в больнице "Фримли-парк" в Суррее, сообщает Daily Mail.

В то же время акушер Клайв Спенс-Джонс рассказал журналистам, что, хотя ситуация позволяет отложить вмешательство врачей, Маркл не стоит затягивать, ведь в ее возрасте - 37 лет - женщины подвергаются большему риску, поэтому ей стоит подумать об этом уже сейчас.

Ранее некоторые СМИ предположили, что ребенок уже появился на свет или вот-вот родится, ведь супруга принца не пришла на празднование 93-летия королевы Елизаветы II 21 апреля.

Как сообщал УНИАН, подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини. Журналистам все выболтала именитая теннисистка Серена Уильямс.