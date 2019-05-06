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Пожар в Шереметьево: на месте жесткой посадки Superjet нашли черные ящики

09:30, 06 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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По словам собеседников агентства, обнаружить еще два прибора, которые позволят установить технические параметры, пока не удалось.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся.

Сообщается, что во время жесткой посадки лайнер трижды столкнулся с взлетно-посадочной полосой.

По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту.

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Теги: #Россия#аэропорт