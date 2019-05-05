В жутком пожаре на борту самолета в Москве погибло 13 человек

Сейчас в московском аэропорту "Шереметьево" задержаны 23 рейса на вылет и прилет.

Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100", аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали.

Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сказал источник.

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По словам экипажа, причиной произошедшего стала ударившая в самолет молния.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, спасатели в "Шереметьево" пытаются найти выживших в хвостовой части самолета, аварийно севшего в "Шереметьево".

"Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", - сказал источник.

Сейчас в московском аэропорту "Шереметьево" задержаны 23 рейса на вылет и прилет. Движение вблизи аэропорта ограничили.

В воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.